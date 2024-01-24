Лавров иронично ответил на вопрос о российском ядерном оружии в Белоруссии

«Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику, исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя. Так что все возможности избегать эскалации были американцами последовательно упущены… Им-то все можно, а зачем России с Белоруссией о чем-то договориться, они же как бы не демократические страны? Это печальный менталитет, который скоро будет мешать уже развитию человечества. Нельзя все время жить на неоколониальном подходе», — добавил министр.