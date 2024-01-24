Лавров иронично ответил на вопрос о российском ядерном оружии в Белоруссии

Американская журналистка, работающая в ООН, спросила Лаврова, намерена ли Россия «использовать на Украине» тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии. Министр отметил, что размещение произошло полгода назад, и все объяснения по этому поводу были даны сразу.
«До вас информация как-то долго доходит. Это произошло полгода назад. И все было объяснено президентом России, президентом Белоруссии».
Он напомнил, что это было сделано как ответ на то, что ядерное оружие США «в нарушении договора о нераспространении находится в пяти странах НАТО». Более того, США и их союзники это оружие модернизируют, а военные из этих стран НАТО учатся его применять. Россия же, в свою очередь, многие годы пыталась добиться, чтобы США забрали это оружие на свою территорию.
«Его расположение в Европе для нас носит стратегический характер, оно совсем рядом с нашими границами», — отметил Лавров.
«Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику, исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя. Так что все возможности избегать эскалации были американцами последовательно упущены… Им-то все можно, а зачем России с Белоруссией о чем-то договориться, они же как бы не демократические страны? Это печальный менталитет, который скоро будет мешать уже развитию человечества. Нельзя все время жить на неоколониальном подходе», — добавил министр.