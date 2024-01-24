Факты о крушении Ил-76 и беспочвенность «российской угрозы». О чем говорил Лавров в США

Лавров в ходе визита в Нью-Йорк не встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом или его представителями и сомневается в способности американского политика быстро урегулировать конфликт на Украине: «Я не хочу играть — я не могу верить во что-то, что не материализовано. Посмотрим. Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-либо урегулирование».