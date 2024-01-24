Факты о крушении Ил-76 и беспочвенность «российской угрозы». О чем говорил Лавров в США

Министр подчеркнул, что Запад сделал неизбежной специальную военную операцию на Украине, скептически отнесся к предложениям быстро урегулировать конфликт и, комментируя катастрофу российского самолета с украинскими пленными, назвал методы Киева террористическими. Он также рассказал о контактах Москвы и Вашингтона, перспективах палестинского урегулирования и дал оценку ситуации вокруг Йемена.
ТАСС собрал основные тезисы Лаврова.
О катастрофе Ил-76
Киев, сбивший российский самолет с украинскими пленными над Белгородской областью, использует террористические методы. Сперва Украина «заявила о своей очередной победе», но, как только стало известно, что на борту были пленные, «сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения».
В Киеве точно знали о готовившемся обмене пленными — там «не могли не знать». «Что касается вопроса о причинах, по которым украинская сторона этот преступный акт совершила, мы сейчас устанавливаем факты».
Москву не волнует возможное неверие Запада в то, что на борту были украинские пленные: «Международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитирующую позицию».
Россия в связи с произошедшим запросила срочное заседание Совбеза ООН: «Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее».
О Трампе и урегулировании на Украине
Лавров в ходе визита в Нью-Йорк не встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом или его представителями и сомневается в способности американского политика быстро урегулировать конфликт на Украине: «Я не хочу играть — я не могу верить во что-то, что не материализовано. Посмотрим. Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-либо урегулирование».
Специальная военная операция стала неизбежной после того, как Запад проигнорировал аргументы Москвы, что из Украины не нужно «делать прямую угрозу» на российских границах.
О контактах с США
России и США нечего обсуждать в сфере контроля над вооружениями — договоренности между странами опираются на «принципы неделимости безопасности, принципы равноправия, взаимного уважения»: «А принципы американцами были растоптаны».
О «российской угрозе»
Утверждения западных лидеров, будто Россия «пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО», — это «чушь, короче говоря»: «У нас нет никакого желания, никакой необходимости — ни военной, ни политической, ни экономической — куда-то на кого-то нападать».
«Никому не хочется большой войны. И нам — в последнюю очередь».
О палестинском урегулировании
Россия обеспокоена заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что «речи о создании палестинского государства не идет». Москва заинтересована в долгосрочном решении проблемы и настаивает, чтобы «шаги уже в практическом плане были сделаны, чтобы был четкий график», иначе стороны упустят «очень редкий, исторический шанс».
Условия Израиля для временного прекращения огня в Газе — это «торг, который отвлекает от существа проблемы», прекращение огня должно быть безусловным и немедленным.
О ситуации на Дальнем Востоке
США активно сколачивают военный блок с Южной Кореей и Японией и проводят масштабные учения, цель которых — подготовка к войне с КНДР. Россия же развивает отношения с республикой «достаточно активно, устойчиво».
В Пхеньяне в этой ситуации «стремятся быть самостоятельными, не плясать ни под чью дудку», а объявленный им отказ от идеи объединения полуострова свою лепту внесли «те, кто считает себя хозяевами Земли».
О ситуации вокруг Йемена
Обстрелы Йемена Соединенными Штатами и Великобританией — это «чистой воды разбой, а никакая не самооборона».
О миротворцах в Карабахе
Вопрос размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе «не касается армянской стороны» — Ереван признал суверенитет Баку над регионом.
О процессе в МУС
Инициированный Украиной против России процесс в Международном уголовном суде «будет запредельно политизирован, сомнений никаких нет». Поддержка Киева в этом иске 40 странами — «нарушение всех прецедентов».
О российском ядерном оружии в Белоруссии
Объяснять размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не нужно — «все было объяснено» лидерами двух стран. При этом США «долгие десятилетия держат свое ядерное оружие» на территории союзных им государств.
О талибах
Россия поддерживает контакты с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) «как с людьми, которые имеют реальную власть в стране»: «Но мы, как и все остальные члены ООН, пока официально не признаем “Талибан” — пока движение не создаст инклюзивное правительство.
О выборах в Европарламент
В Москве не интересуются предстоящими выборами в Европарламент: «Полезнее смотреть, кто из европейских стран в ходе своих национальных выборов стремится все-таки не позволить растворить каждую европейскую нацию в безликом бюрократическом брюссельском аппарате».