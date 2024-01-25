Офшор на Русском вернул в страну активы на 5 трлн рублей — Юрий Трутнев

За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в САР на Русском, достигло 20, а общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. В октябре 2023 года Трутнев сообщал, что 63 компании редомицилировали свои активы в САР. По последним данным, озвученным полпредом на форуме, речь уже идет о 67 крупных компаниях.