Офшор на Русском вернул в страну активы на 5 трлн рублей — Юрий Трутнев

Стоимость активов участников специального административного района (САР) на острове Русском в Приморье составляет 5 трлн рублей. Такую оценку привел вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев во время пленарной сессии «Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия» (6+) на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ, сообщает ИА PrimaMedia.
«Специальный административный режим на о. Русский обеспечил возврат в Россию активов на 5 трлн рублей и уплату более 15 млрд рублей дополнительных налогов», — приводит оценку Юрия Трутнева его пресс-служба.
САР были созданы на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
По данным Минэкономразвития на конец декабря 2023 года, в целом за период действия САР зарегистрировано 328 участников. За 2023 год в специальные административные районы переехали более 150 компаний.
За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в САР на Русском, достигло 20, а общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. В октябре 2023 года Трутнев сообщал, что 63 компании редомицилировали свои активы в САР. По последним данным, озвученным полпредом на форуме, речь уже идет о 67 крупных компаниях.