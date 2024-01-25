Журналист Рёпке: ФРГ может снова допустить ошибку, отправив Киеву Storm Shadow

«В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — написал Рёпке в соцсети X.