КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

В среду южнокорейские военные сообщили, что КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря.
Как говорится в сообщении ЦТАК, 24 января был проведен первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3−31» («Огненная стрела-3−31»), которая еще находится в разработке.
«Данный испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе», — отмечается в сообщении.
Поясняется, что испытание является частью процесса «непрерывного обновления систем вооружений», что находится в рамках «регулярной и обязательной деятельности» Главного управления ракетостроения и подведомственных управлению НИИ национальной обороны.
На прошлой неделе ЦТАК сообщало, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.