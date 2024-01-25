Работу врио мэра Новосибирска при коммунальном ЧП оценил Травников

В интервью с «АиФ-Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил работу врио мэра Новосибирска Олега Клемешова во время коммунальных аварий на теплосетях левого берега. Он отметил, что проблемы возникли не с его приходом к управлению, а ещё до него.
Губернатор уточнил, что Олег Клемешов отвечал за работу блока городского хозяйства и общественного транспорта, поэтому не совсем правильно утверждать, что в городе появились проблемы с его приходом к власти.
Он уверен, что в будущем у врио мэра Новосибирска ещё будет возможность проявить себя как грамотного управленца.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что губернатор Травников отчитал новосибирские УК за вранье про коммунальную аварию.