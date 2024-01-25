Часть сенаторов США не поддержала сделку, увязывающую помощь Украине с мерами на границе

«Мы пока не видели текст, но мы знаем об этом законопроекте то, что в нем не будет ничего такого, что напрямую повлияет на что-либо, будь то помощь Украине или что-то еще, если безопасность границы не будет обеспечена», — подчеркнул в среду на пресс-конференции республиканец Рик Скотт (от штата Флорида). Он высказался за то, чтобы в разрабатываемый законопроект были внесены положения, согласно которым «ежемесячная помощь Украине не поступает», если американским властям не удастся существенным образом уменьшить поток нелегальных мигрантов в США. Скотт подчеркнул, что Палата представителей Конгресса, контроль над которой удерживают республиканцы, все равно не поддержит эту договоренность.