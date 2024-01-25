В Республике Корея началось производство разведывательных беспилотников

Как отмечает агентство Yonhap, в декабре ведомство подписало контракт стоимостью $353 млн с корпорацией Korean Air и оборонными компаниями LIG Nex1 и Hanwha Systems на производство беспилотников до 2028 года. Этот проект был запущен в 2008 году, разработку аппарата завершили в 2022 году.