20-летний житель Усть-Илимска погиб во время проведения СВО

Жители Усть-Илимска простились с 20-летним Денисом Гончаруком, погибшим во время проведения СВО. Об этом сообщает мэр города Анна Щекина в своем телеграм-канале.
Сибиряк родился в 2003 году, после школы пошел в армию, а затем сразу в зону специальной военной операции. О нем отзываются, как об общительном и добром парне, который был верен воинской присяге.
— От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, от администрации города и от всех жителей Усть-Илимска выражаю глубокие соболезнования семье, — говорит Анна Щекина.