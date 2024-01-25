Мэр Омска и прокурор города посетили приют для животных

Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетил муниципальный приют для животных.



Всего в учреждении содержится более 500 собак, которые поступают в приют, в основном, после обращений омичей. Глава города и его прокурор оценили условия содержания животных, проверили ход ремонта ветблока и обсудили планы.



Шелест отметил, что проблем в приюте хватает и бюджетное финансирование «далеко от идеального», но благодаря неравнодушным омичам и сотрудникам учреждения животные получают шанс. За собаками в нём ухаживают, их лечат, социализируют и ищут им хозяев.



Кроме того, в приюте действует программа «Прогулка с собакой». В её рамках любой желающий может приехать в приют, погулять с животным и поиграть. После этого многие собаки находят свой дом.