Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине

«Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока. <…> Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной», — сказал собеседник агентства.
Спровоцированный западным блоком кризис на Украине «дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники готовы пойти на самые гнусные провокации ради того, чтобы изменить ход событий в свою пользу», отметил Нарышкин.
«Вспомним хотя бы сбитый украинскими вооруженными силами малайзийский “Боинг” или омерзительную провокацию в Буче, в которой попытались обвинить Россию. Вспомним и апрель 2022 года, когда был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и Запад моментально обвинил в этом Россию, хотя очень быстро стало понятно, что эта ракета принадлежала Вооруженным силам Украины. Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом украинских вооруженных формирований, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», — заключил глава СВР.
На совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске в декабре 2023 года Нарышкин говорил, что коллективный Запад, теряя свою гегемонию, мечется в ярости, словно раненый зверь, нанося удары во все стороны. По словам главы СВР, США и их союзники готовы утянуть в воронку истории весь остальной мир, если их не остановить.