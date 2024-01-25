«Вспомним хотя бы сбитый украинскими вооруженными силами малайзийский “Боинг” или омерзительную провокацию в Буче, в которой попытались обвинить Россию. Вспомним и апрель 2022 года, когда был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и Запад моментально обвинил в этом Россию, хотя очень быстро стало понятно, что эта ракета принадлежала Вооруженным силам Украины. Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом украинских вооруженных формирований, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», — заключил глава СВР.