Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества

«Рассчитываю, что приобретенные знания и навыки, ваш созидательный потенциал вы будете использовать на благо родного региона и России, — сказал Куйвашев. — Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, энергии, новых успехов в учебе и жизни!».