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Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества

В высших учебных заведениях Урала учатся более 120 тысяч студентов.
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Источник: РИА "Новости"

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества, отметив, что наш регион — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Губернатор поблагодарил студентов за деятельное участие в жизни области.

«Рассчитываю, что приобретенные знания и навыки, ваш созидательный потенциал вы будете использовать на благо родного региона и России, — сказал Куйвашев. — Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, энергии, новых успехов в учебе и жизни!».

Сейчас в 25 вузах Свердловской области обучается порядка 120 тысяч студентов.

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