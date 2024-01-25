Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества, отметив, что наш регион — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Губернатор поблагодарил студентов за деятельное участие в жизни области.
«Рассчитываю, что приобретенные знания и навыки, ваш созидательный потенциал вы будете использовать на благо родного региона и России, — сказал Куйвашев. — Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, энергии, новых успехов в учебе и жизни!».
Сейчас в 25 вузах Свердловской области обучается порядка 120 тысяч студентов.