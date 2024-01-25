Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией

«Думаю, кто-то из этих людей (членов конгресса. — РБК) застрял в мышлении времен холодной войны, они не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]», — сказал сенатор (цитата по ТАСС).
Пол также отметил, что Киеву лучше отказаться от идеи членства в НАТО, и подчеркнул, что последствия вступления Украины в альянс стали бы пощечиной для России.
Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в июне 2022 года заявил об отсутствии диалога между Москвой и Вашингтоном. В январе 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что отношения между странами находятся на очень низком уровне, контактов практически нет и ведется лишь «нудный» диалог о работе посольств.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что противником России являются западные страны, которые с помощью Украины пытаются добиться собственных целей.