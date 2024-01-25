Губернатор обратился к землякам в День освобождения Воронежа от фашистских захватчиков

— Их ратный и трудовой подвиги, их высокая гражданственность и искренняя любовь к родной земле всегда будут служить для современных и будущих поколений вдохновляющим жизненным ориентиром. Именно он сегодня помогает нашим землякам — участникам СВО сражаться за национальные интересы и безопасность России. С Днем освобождения Воронежа, дорогие друзья! Желаем всем благополучия, спокойствия и счастья! — говорится в обращении.