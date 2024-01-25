Губернатор обратился к землякам в День освобождения Воронежа от фашистских захватчиков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер Воронежской областной думы Владимир Нетесов обратились к ветеранам и жителям региона в День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба облправительства в четверг, 25 января.
— Освобождение нашего города от немецко-фашистских захватчиков 81 год назад стало поистине судьбоносным событием. Воронеж пережил страшное испытание. Понес громадные людские и материальные потери, войдя в число пятнадцати наиболее пострадавших городов страны. Но ни голод и холод, ни массированные бомбардировки и артобстрелы не сломили волю защитников и жителей города. Воронеж выстоял. Воронеж победил. Воронеж возродился из руин, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Глава региона и спикер облдумы выразили безмерную благодарность всем, кто не жалея жизней, здоровья, сил отстоял и восстановил Воронеж.
— Их ратный и трудовой подвиги, их высокая гражданственность и искренняя любовь к родной земле всегда будут служить для современных и будущих поколений вдохновляющим жизненным ориентиром. Именно он сегодня помогает нашим землякам — участникам СВО сражаться за национальные интересы и безопасность России. С Днем освобождения Воронежа, дорогие друзья! Желаем всем благополучия, спокойствия и счастья! — говорится в обращении.