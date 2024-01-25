Президент обсудил сотрудничество в высокотехнологичных отраслях с одной из самых развитых провинций Китая

Особое внимание было уделено вопросам углубления промышленной кооперации, в том числе путем создания в регионах нашей страны специализированных высокотехнологичных парков для ведущих гуандунских компаний. В данном контексте провинция Гуандун должна сыграть важную роль в деятельности Совета регионов Узбекистана и Китая, договоренность о создании которого была достигнута накануне в ходе встречи на высшем уровне.
Стороны подчеркнули заинтересованность в наращивании взаимодействия с расположенными в провинции такими флагманскими компаниями, как Huawei, BYD, ZTE и другие. Также они рассмотрели вопросы сотрудничества в области IT-образования и запуска прямых авиарейсов для активизации гуманитарного сотрудничества.
Отметим, что Гуандун — одна из самых развитых провинций Китая, формирующая порядка 10% ВВП страны и лидирующая по данному показателю в КНР. Провинция является также крупнейшим экономическим партнером регионов Узбекистана.
Напомним, что вчера после встречи на высшем уровне Шавкат Мирзиёев прибыл из Пекина в Шэньчжэнь.