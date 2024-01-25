Махонин подписал распоряжение о назначении Татьяны Чуксиной главой минэка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о назначении Татьяны Чуксиной министром экономического развития Пермского края, сообщает региональный минэк.
Новый руководитель заступает в должность 25 января. Ранее Чуксина руководила министерством в статусе «и. о.».
Татьяна Чуксина с мая 2020 года работает в региональном минэкономразвития. Она была первым заместителем министра и курировала ряд направлений: развитие института государственно-частного партнерства, разработку предложений по формированию и условиям реализации инвестпроектов внебюджетного и смешанного финансирования, а также работу организационно-правового отдела.
Татьяна Чуксина окончила Пермский госуниверситет и имеет высшее юридическое и экономическое образование.