Махонин подписал распоряжение о назначении Татьяны Чуксиной главой минэка

Татьяна Чуксина с мая 2020 года работает в региональном минэкономразвития. Она была первым заместителем министра и курировала ряд направлений: развитие института государственно-частного партнерства, разработку предложений по формированию и условиям реализации инвестпроектов внебюджетного и смешанного финансирования, а также работу организационно-правового отдела.