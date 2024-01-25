Что в первую очередь Токаев посетил в Алматы

Footlab Алматы является португальской франшизой, c головным офисом в Лиссабоне. Данный проект создали известные португальские футболисты Руй Кошта и Криштиану Роналду совместно с инновационной компанией 7EGEND. В настоящее время франшиза Footlab продана в более чем 60 стран мира, алматинский центр был открыт третьим после Лиссабона и Дубая. Частные инвестиции в проект составили более 1,5 млрд тенге.