Анатолий Локоть ушел в отставку

Исполнять полномочия мэра Новосибирска в полном объеме с 26 января будет первый заместитель Олег Клемешов.



О том, что Анатолий Локоть покидает свой пост он сообщил в конце декабря. Губернатор Андрей Травников объяснил это решение тем, что мэр «получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач». Как сообщал «Ъ-Сибирь», следующий мэр будет избран по итогам конкурса. По словам председателя комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрея Гудовского, объявить конкурс планируется на очередной сессии 14 февраля.