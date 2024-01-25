Песков: дальнейшие перспективы обмена пленными между РФ и Украиной пока непонятны

В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска «Колотиловка», и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, ВСУ осуществили поражение самолета из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, радиолокационные средства зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит Ил-76.