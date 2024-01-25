Радий Хабиров рассказал об открытии нового Дома молодежи

Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.
Реновацию в Нефтекамске удалось провести благодаря одной из федеральных программ ы рамках нацпроекта «Образование».
— Теперь у творческих и активных ребят в этом городе есть комфортное, современное пространство, где можно собираться, обмениваться идеями, реализовывать свои проекты, — написал глава республики. — Поздравляю и очень за них рад.
Аналогичный Дом молодежи после реконструкции начал работу и в Учалах. Еще несколько появятся в других городах и районах республики.
Радий Хабиров поздравил всех студентов с Татьяниным днем, который отмечают больше 100 тысяч жителей Башкирии.
— В своем преподавательском прошлом я много работал со студентами. Поэтому когда я называю нашу молодежь самой лучшей, я знаю, о чем говорю, — отметил он. — Молодые, яркие, креативные — именно они будут определять будущее нашей республики и страны.