Глава полиции Приморья поставил задачу усилить контроль за мигрантами

Напомним, что по итогам 2023 года, в Приморье на 4,4 процента снизилось число преступлений, в том числе тяжких. Меньше стало убийств, изнасилований, грабежей. Всего в 2023 году полиция края раскрыла 14 233 преступления. Почти тысяча из них — это преступления прошлых лет.