Глава полиции Приморья поставил задачу усилить контроль за мигрантами

Приоритетными направлениями работы на этот год являются борьба с коррупцией и экономической преступностью. Другой важной задачей остается контроль за мигрантами. Об этом сообщил глава УМВД по Приморью Александр Табакаев в ходе коллеги по итогам года.
По озвученным направлениям идет активная работа. В прошлом году миграционной службой проведены свыше 1,5 тысяч рейдов. Более пяти тысяч нарушителей миграционного законодательства привлечены к административной ответственности. Более 1,3 тысячи мигрантов было выдворено из Приморья.
Генерал-майор полиции при этом намерен строго относиться к подчиненным, которые допускают упущения по службе. Как сообщат Телеграмм-канал «Полиция Приморья», уже приняты меры дисциплинарного характера к ряду руководителей, допустивших осложнение оперативной обстановки. С другой стороны, поощрены лучшие сотрудники УМВД Приморья.
Напомним, что по итогам 2023 года, в Приморье на 4,4 процента снизилось число преступлений, в том числе тяжких. Меньше стало убийств, изнасилований, грабежей. Всего в 2023 году полиция края раскрыла 14 233 преступления. Почти тысяча из них — это преступления прошлых лет.