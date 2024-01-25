На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16

«Можно было слышать различные заявления европейских лидеров, что они готовы нам передать самолеты, чтобы они у нас находились территориально, — сказал он в эфире телеканала “Рада”. — Но это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали, прикрывали воздушное пространство».
Игнат пояснил, что сейчас на Украине отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура и, кроме того, нет пилотов, обученных летать на них. «Это не просто самолеты, а авиационные комплексы, требующие соответствующих условий, оборудованных аэродромов, пилотов», — перечислил он. «Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она [техника] работала», — добавил спикер воздушных сил.
Игнат отметил, что «даются разные прогнозы» насчет того, когда Украина сможет принять западные самолеты, но сам конкретных сроков называть не стал.
В настоящее время в Дании для F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.