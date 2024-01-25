На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16

Игнат пояснил, что сейчас на Украине отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура и, кроме того, нет пилотов, обученных летать на них. «Это не просто самолеты, а авиационные комплексы, требующие соответствующих условий, оборудованных аэродромов, пилотов», — перечислил он. «Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она [техника] работала», — добавил спикер воздушных сил.