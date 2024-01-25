Глава Перми Эдуард Соснин совершил рабочий выезд в Орджоникидзевский район

Так в микрорайоне Заозерья в районе школы № 101 расположено 7 аварийных домов, 3 из них уже полностью расселены, остальные планируется расселить в этом году. При этом жители рассказали главе города об опасности возникновения пожаров в этих домах. По итогам встречи, городскому департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено проработать возможность сноса всех трех домов в этом году.