Глава Перми Эдуард Соснин совершил рабочий выезд в Орджоникидзевский район

Особое внимание было уделено благоустройству небольших районных пространств, в том числе глава Перми посетил досуговый центр «Родина» и Дворец культуры им. Чехова, который недавно был передан в муниципалитет.
Как отметил Эдуард Соснин, в настоящий момент ДК объединен с центром досуга «Родина», где работают кружки и детские секции. В этом году в ДК продолжится ремонт ДК, после завершения которого, появятся новые возможности для досуга жителей.
Также глава города посетил общественный центр «Гайва», помещения которого безвозмездно предоставлены ТОСам, а также местной добровольной народной дружине «Всероссийского общества инвалидов». На базе общественного центра работают кружки, проходят семинары и тематические встречи. Также недавно был открыт стационарный пункт приема на службу по контракту.
Дополнительно Эдуард Соснин провел встречу с жителями района, на которой обсуждались вопросы сноса и расселения аварийного жилья, транспортное сообщение и уличное освещение, ремонт дворов и другие.
Так в микрорайоне Заозерья в районе школы № 101 расположено 7 аварийных домов, 3 из них уже полностью расселены, остальные планируется расселить в этом году. При этом жители рассказали главе города об опасности возникновения пожаров в этих домах. По итогам встречи, городскому департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено проработать возможность сноса всех трех домов в этом году.
Также в этом году планируется проектирование сетей наружного освещения в микрорайоне, монтаж которого предполагается в 2025—2026 годах.