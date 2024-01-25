Минобороны Эстонии: строительство линии обороны не означает подготовку к войне

Певкур напомнил газете Postimees, что решение об изменении оборонной структуры стран НАТО и обновлении региональных планов было принято на саммите в Мадриде в 2022 году, в 2023-м в Вильнюсе эти планы были одобрены. «Подчеркиваю, что эти меры предпринимаются в мирной ситуации, когда нет реальной угрозы. Строительство бункеров не означает, что у нас будет война. Плановая закупка гаубиц — это тоже не подготовка к войне. Конечно, мы должны быть готовы защищать Эстонию в любой момент. Бункеры повысят нашу готовность к кризисным ситуациям», — сказал Певкур.