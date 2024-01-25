Минобороны Эстонии: строительство линии обороны не означает подготовку к войне

Певкур напомнил газете Postimees, что решение об изменении оборонной структуры стран НАТО и обновлении региональных планов было принято на саммите в Мадриде в 2022 году, в 2023-м в Вильнюсе эти планы были одобрены. «Подчеркиваю, что эти меры предпринимаются в мирной ситуации, когда нет реальной угрозы. Строительство бункеров не означает, что у нас будет война. Плановая закупка гаубиц — это тоже не подготовка к войне. Конечно, мы должны быть готовы защищать Эстонию в любой момент. Бункеры повысят нашу готовность к кризисным ситуациям», — сказал Певкур.
Министр рассказал, что бункеры возводятся для пехоты, чтобы в них при необходимости можно было укрыться. В них также можно будет разместить амуницию. Бункеры появятся «в тех местах на границе с Россией, где мы должны присутствовать в случае кризиса».
«В мирное время частные землевладельцы смогут использовать бункеры для своих нужд. Например, хранить там картофель. Это всегда пожалуйста! Мы даже сможем что-то платить им за аренду земли. В случае кризиса бункеры будут использоваться государством», — добавил Певкур.
Министр отрицательно ответил на вопрос журналиста, не будут ли бункеры так захламлены, что в кризисный момент ими нельзя будет воспользоваться. Певкур считает, что Эстония заранее узнает о необходимости получить доступ к бункерам, «а не за день до начала событий».
Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы на прошлой неделе согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. На ней будет размещено 600 бетонных оборонительных сооружений. Минобороны Эстонии оценивает стоимость работ в €60 млн.
Леонид Уварчев