«Главе стоит сменить работу!». Губернатор Кубани потребовал уволить чиновника

Надо сказать, 60-летний Николай Головко — один из глав- «долгожителей». Он руководит поселением уже больше 10 лет. Головко пришел на руководящий пост с поста директора молочного агрокомплекса. Одним из первых он наладил контакт с жителями через социальные сети, где неизменно лично отвечал на все просьбы и жалобы населения. С 24 января обычно доступный для любых звонков Николай Головко перестал отвечать по телефону.