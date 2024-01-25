«Главе стоит сменить работу!». Губернатор Кубани потребовал уволить чиновника

Губернатор Краснодарского края 24 января провел рабочее совещание в Северском районе. Перед тем как поднять на повестке острые вопросы развития муниципалитета, он объехал Ильское городское поселение. Отсюда, по данным администрации края, регулярно поступают жалобы о нарушении земельных прав жителей.
Поселок Ильский находится в 40 км от Краснодара. Самое крупное предприятие в поселении — Ильский нефтезавод. За 10 лет поселок вырос в разы. В том числе и за счет застройки новыми микрорайонами. Дома здесь растут, как грибы. И как оказалось, невсегда законно.
«Никто не имеет права бездумно застраивать свободные участки, руководствуясь коммерческой выгодой. Вопрос этот в крае мы должны закрыть раз и навсегда. Обязательно обратимся в прокуратуру за правовой оценкой работы местных чиновников, которые выдавали разрешения на строительство», — заявил Вениамин Кондратьев, выслушав местных активистов.
Губернатор подчеркнул, что ответственность за развитие территорий лежит на главах поселений, а в целом за муниципалитет — на главе района.
«Самоуправства глава района допускать не должен, он хозяин на своей земле. И должен в подобных случаях нарушения законодательства просить помощи у администрации края и у прокуратуры. Действовать в таких случаях нужно бескопромиссно», — сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к Андрею Дорошевскому.
Он напомнил, что Северский район один из самых перспективных и востребованных в крае, и должен иметь возможности для роста.
Мы порой найти участки для школ и детсадов не можем, а здесь коммерческая стройка участки распиливает. Это, я считаю, преступно.
В завершение встречи глава региона посоветовал главе Ильского городского поселения Николаю Головко уходить на другую работу.
«Такой глава поселения при таком подходе точно не нужен жителям. Моя точка зрения», — подытожил губернатор.
Надо сказать, 60-летний Николай Головко — один из глав- «долгожителей». Он руководит поселением уже больше 10 лет. Головко пришел на руководящий пост с поста директора молочного агрокомплекса. Одним из первых он наладил контакт с жителями через социальные сети, где неизменно лично отвечал на все просьбы и жалобы населения. С 24 января обычно доступный для любых звонков Николай Головко перестал отвечать по телефону.
— Исполняющим обязанности главы Ильского городского поселения с 25 января назначен Александр Петрович Белошапко, — уточнили «КП»-Кубань" в применой администрации.