В Перми назначили и. о. главы администрации Индустриального района

Глава администрации Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин покидает должность. Как сообщили в пресс-службе мэрии, было принято решение не продлять с ним трудовой договор. Последним его рабочим днем в районной администрации станет четверг, 25 января.
Исполняющим обязанности главы Индустриального района назначен Дмитрий Безденежных. Он приступит к работе с 26 января.
Отмечается, что ранее Дмитрий Игоревич работал первым заместителем главы администрации района. Он занимал эту должность более двух лет.