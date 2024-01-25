Дорин Речан встретится в Будапеште с Виктором Орбаном

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан встретится в Будапеште со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщили в пресс-службе правительства.
Речан находится
«Обсуждения будут сосредоточены на молдавско-венгерской двусторонней повестке дня, вопросах, связанных с процессом европейской интеграции Молдовы, а также продвижением экономических и инвестиционных приоритетов», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в графике премьер-министра предусмотрены встречи с президентом Венгрии Каталин Новак. В ходе визита Дорин Речан обсудит с представителями ряда венгерских компаний аспекты инвестирования в молдавскую экономику.
В состав делегации Республики Молдова также входят вице-премьер Владимир Боля и министр внутренних дел Адриан Эфрос.