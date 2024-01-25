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Дорин Речан встретится в Будапеште с Виктором Орбаном

Глава молдавского правительства совершает рабочий визит в Будапешт по приглашению своего венгерского коллеги.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан встретится в Будапеште со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщили в пресс-службе правительства.

Речан находится 24—25 января с рабочим визитом в Венгрии по приглашению главы правительства этой страны.

«Обсуждения будут сосредоточены на молдавско-венгерской двусторонней повестке дня, вопросах, связанных с процессом европейской интеграции Молдовы, а также продвижением экономических и инвестиционных приоритетов», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в графике премьер-министра предусмотрены встречи с президентом Венгрии Каталин Новак. В ходе визита Дорин Речан обсудит с представителями ряда венгерских компаний аспекты инвестирования в молдавскую экономику.

В состав делегации Республики Молдова также входят вице-премьер Владимир Боля и министр внутренних дел Адриан Эфрос.