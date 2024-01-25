Мэр Челябинска Котова рассказала, куда ушли выделенные на нацпроекты 4,3 млрд

Об этом сообщила глава города Наталья Котова в своем Telegram-канале.
«Ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев», — отчиталась мэр.
Она также добавила, что «на очереди и другие приоритетные национальные задачи, а значит Челябинск продолжит свое развитие и обновление», а также поблагодарила за поддержку губернатора Алексея Текслера.