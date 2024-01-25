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Мэр Челябинска Котова рассказала, куда ушли выделенные на нацпроекты 4,3 млрд

В 2023 году в Челябинске реализованы мероприятия по семи нацпроектам — общий объем финансирования по ним превысил 4,36 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщила глава города Наталья Котова в своем Telegram-канале.

«Ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев», — отчиталась мэр.

Она также добавила, что «на очереди и другие приоритетные национальные задачи, а значит Челябинск продолжит свое развитие и обновление», а также поблагодарила за поддержку губернатора Алексея Текслера.