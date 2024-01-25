Лукашенко назначил нового министра здравоохранения

Александр Ходжаев — кандидат медицинских наук, доцент. В 2004 году окончил Белорусский государственный медицинский университет. Специализируется на наркологии, психиатрии.
В мае 2021 года был назначен директором РНПЦ психического здоровья, до этого работал в главном управлении организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.
Что касается Дмитрия Пиневича, который возглавлял ведомство до этого момента, то глава государства заявил, что видит его в другой должности.
«Человек молодой, энергичный. Отпускать его “на покой” никто не собирается». — добавил белорусский лидер.