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Лукашенко назначил нового министра здравоохранения

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Новым министром здравоохранения назначен Александр Ходжаев, соответствующее решение принял глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: Sputnik.by

Александр Ходжаев — кандидат медицинских наук, доцент. В 2004 году окончил Белорусский государственный медицинский университет. Специализируется на наркологии, психиатрии.

В мае 2021 года был назначен директором РНПЦ психического здоровья, до этого работал в главном управлении организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.

Что касается Дмитрия Пиневича, который возглавлял ведомство до этого момента, то глава государства заявил, что видит его в другой должности.

«Человек молодой, энергичный. Отпускать его “на покой” никто не собирается». — добавил белорусский лидер.

Лукашенко Александр