Свердловский омбудсмен вступилась за гражданина Киргизии, воевавшего на СВО

«У меня есть вопросы к Киргизии. Вы знаете, что мы дали статус гражданина гражданину Киргизии, которого потом выдворили за нарушения административного права. Он отслужил в зоне СВО. А Киргизия судит за наемничество и садит на 10−12 лет. Мы все делаем, чтобы он остался здесь. Силовой блок говорит, что не может с ним по-другому обратиться и выдворить, потому что он воевал», — пояснила госпожа Мерзлякова.



Напомним, в октябре 2023 году уроженцу Кыргызыстана, осужденному за участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине, было выдано российское гражданство. После лечения в госпитале он снова отправился в зону СВО.



Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Целью операции, по его словам, являются «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.