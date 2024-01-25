В Госдуме заявили, что будут говорить «хоть с чертом» для обмена пленных

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать», — сказал Картаполов журналистам. По его словам, разговор будет вестись с учетом всех реалий, событий и с учетом понимания того, с кем мы имеем дело.