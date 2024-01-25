Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе

Главная проблема — неудовлетворительная работа транспорта в утреннее и вечернее время. На многих маршрутах расписание не соблюдается, автобус приходится ожидать по часу и более… Расписание на остановках либо отсутствует, либо в нем указана уже неактуальная информация.