Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе

Об этом стало известно по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Крыму.
По словам Аксенова, мониторинг работы общественного транспорта на 76 маршрутах в Симферополе и районе «показал ряд системных недочетов».
Главная проблема — неудовлетворительная работа транспорта в утреннее и вечернее время. На многих маршрутах расписание не соблюдается, автобус приходится ожидать по часу и более… Расписание на остановках либо отсутствует, либо в нем указана уже неактуальная информация.
Кроме того, количество транспортных средств не соответствует заявленному, а имеющиеся загружены на 100%, добавил он.
По итогам проверки глава Крыма поручил Министерству транспорта РК проанализировать работу в других муниципалитетах и совместно с администрациями «в течение недели устранить проблемы».
В первую очередь должно быть увеличено число подвижного состава на маршрутах в часы пиковой нагрузки, актуализировано и обновлено расписание. В ходе выездов работу ответственных лиц за данное направление буду проверять лично, решения о взысканиях принимать на месте.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.