Константин Толкачев призвал дать публичный ответ «экстремистам разных мастей»

Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что случившееся в Баймаке волнует не только население республики, но и жителей всей Российской Федерации и вызывает интерес далеко за пределами региона.
— Никогда не думал, что мы, благоприятный во всех отношениях регион, столкнемся с проявлениями национализма и шовинизма. Напомню, что Государственное собрание вместе с Главой республики, правительством несет ответственность за состояние законности, за защиту граждан от противоправных действий, — сказал председатель Государственного собрания. — Задачи провокаторов предельно ясны: разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить, ожесточить всех нас. С этой целью организована мощнейшая информационная атака лжи и обмана, которая продолжается и по сегодняшний день, не утихает, а в некоторых аспектах даже усиливается. Эпицентром борьбы с настоящим врагом является зона проведения специальной военной операции, где гибнут наши сограждане, совершаются ужасающие теракты. Буквально вчера был сбит самолет — большое количество погибших среди тех военнослужащих, которые предполагались к обмену с украинской стороной. И мы должны сейчас как никогда сплотиться в решении задач, поставленных президентом России и Главой республики.
Председатель Госсобрания напомнил о просьбе Радия Хабирова меньше находиться в кабинетах, больше встречаться с гражданами и оперативно реагировать на проблемные ситуации.
— Парламент располагает широким набором инструментов для работы с населением, — сказал Константин Толкачев. — Это и встречи в избирательных округах, приемы граждан, выездные заседания, социальные сети. Необходимо дать публичный ответ на действия экстремистов и сепаратистов разных мастей, вести разъяснительную работу, отвечать на запросы и проблемы, волнующие наших граждан. Уверен, что депутаты будут использовать весь арсенал имеющихся средств для выполнения задач, прозвучавших в выступлениях Главы республики. Никто не должен оставаться в стороне от процессов, протекающих в республике. Мы все несем ответственность перед нашим населением, перед Российской Федерацией за то, чтобы Башкортостан всегда оставался самым комфортным местом для проживания всех этносов, и каждый человек, живущий в республике, имел все возможности для самореализации.