Константин Толкачев призвал дать публичный ответ «экстремистам разных мастей»

— Никогда не думал, что мы, благоприятный во всех отношениях регион, столкнемся с проявлениями национализма и шовинизма. Напомню, что Государственное собрание вместе с Главой республики, правительством несет ответственность за состояние законности, за защиту граждан от противоправных действий, — сказал председатель Государственного собрания. — Задачи провокаторов предельно ясны: разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить, ожесточить всех нас. С этой целью организована мощнейшая информационная атака лжи и обмана, которая продолжается и по сегодняшний день, не утихает, а в некоторых аспектах даже усиливается. Эпицентром борьбы с настоящим врагом является зона проведения специальной военной операции, где гибнут наши сограждане, совершаются ужасающие теракты. Буквально вчера был сбит самолет — большое количество погибших среди тех военнослужащих, которые предполагались к обмену с украинской стороной. И мы должны сейчас как никогда сплотиться в решении задач, поставленных президентом России и Главой республики.