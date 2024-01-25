Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента

После мероприятия у главы государства Игорь Сергеенко рассказал журналистам, что доложил Президенту, в частности, о текущей общественно-политической обстановке в стране, основных тенденциях ее развития, а также о работе, которая проводится в рамках избирательной кампании. «На данном этапе фактически завершена работа по формированию избирательных участков, в настоящее время окружными комиссиями проводится проверка всех кандидатов в депутатов, которая будет завершена 30 января. Затем — агитационная кампания, потом переходим непосредственно к единому дню голосования, который пройдет в стране 25 февраля», — сказал он. Глава Администрации подчеркнул, что вся работа в этом направлении проходит в штатном режиме, в соответствии с календарным планом подготовки и проведения единого дня голосования.