Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента

Главными темами, которые обсуждались во время встречи, стали подготовка к предстоящим выборам депутатов и кадровые вопросы.
«Как у нас обстоят дела с выборным процессом? — поинтересовался Президент, уточнив, нужно ли какое-либо участие с его стороны. — Может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее?».
Глава государства также поинтересовался ситуацией с кадрами: «У нас несколько вакансий. Только что я переговорил с Ходжаевым (Александром Ходжаевым, который назначен министром здравоохранения. — Прим. БЕЛТА). Полагаю, что это будет неплохой министр». Александр Лукашенко сказал, что подписал соответствующий указ о назначении и поручил 26 января представить нового руководителя коллективу Минздрава. «Чтобы премьер-министр представил его и поставил задачи, которые должны быть обозначены перед министерством», — пояснил Президент.
После мероприятия у главы государства Игорь Сергеенко рассказал журналистам, что доложил Президенту, в частности, о текущей общественно-политической обстановке в стране, основных тенденциях ее развития, а также о работе, которая проводится в рамках избирательной кампании. «На данном этапе фактически завершена работа по формированию избирательных участков, в настоящее время окружными комиссиями проводится проверка всех кандидатов в депутатов, которая будет завершена 30 января. Затем — агитационная кампания, потом переходим непосредственно к единому дню голосования, который пройдет в стране 25 февраля», — сказал он. Глава Администрации подчеркнул, что вся работа в этом направлении проходит в штатном режиме, в соответствии с календарным планом подготовки и проведения единого дня голосования.
Второй блок вопросов касался предложений и подходов по проведению первого заседания Всебелорусского народного собрания, которое в соответствии с законом о ВНС должно пройти в установленные сроки — предварительно не позднее 25 апреля. «Проведению этого мероприятия предшествует серьезная подготовка, ряд организационных мероприятий, начиная с выборов делегатов, формирования повестки и других», — пояснил Игорь Сергеенко.
По его словам, Александр Лукашенко также интересовался работой Администрации Президента по формированию кадрового реестра главы государства, подбору кандидатов на госслужбу в соответствии с концепцией кадровой политики, которая была утверждена указом Президента в начале текущего года. Игорь Сергеенко подчеркнул, что данная работа ведется в плановом порядке.
Отвечая на вопрос, ощущается ли в стране кадровый дефицит на должности высокого уровня, глава Администрации сказал: «Я бы не сказал, что у нас кадровый голод, но кадровые проблемы при назначении на отдельные руководящие должности есть».
«Думаю, многие руководители со мной согласятся, что работа по подбору кадров — самая сложная, — продолжил он. — У каждого руководителя, думающего о будущем своего предприятия, района, области, рабочий день начинается с этого вопроса и завершается им. Талантливых людей много, их надо находить, для этого существует масса форм — чтобы выделить человека, который будет выполнять работу, а не просто говорун и выскочка».