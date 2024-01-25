Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
«Следует проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей. Также необходимо эффективно организовать работу по переселению граждан в безопасные места, оказанию экстренной помощи пострадавшим, открытию мобильных лечебных пунктов. Кроме того, следует сформировать достаточный материальный резерв. Еще один важный момент. В случае бедствия необходимо обеспечить оперативное прибытие спасательных служб из других регионов».
Президент заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.
«Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Основная задача — обеспечить безопасность граждан. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен так называемый “золотой час”, когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям — это общая задача государственных органов под руководством Правительства».
Землетрясение в Алматы
Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи 23 января: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2−3 балла.
В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.
Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая — здесь ощутимость составила 7 баллов.
Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.
На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.
Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью — камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.
Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.