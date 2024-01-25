Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы

«Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Основная задача — обеспечить безопасность граждан. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен так называемый “золотой час”, когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям — это общая задача государственных органов под руководством Правительства».