«Нужно наказывать работодателей». Мерзлякова раскритиковала антимигрантские рейды

По ее словам, проблема никогда не решалась путем наказания одного человека, а потому необходимо обращать внимание не на одного иностранца, а на того, кто его нанимает без положенных документов. В пример она поставила недавний рейд, на котором мигрантов заставили ходить гуськом.
«Они же все были в касках, значит, работали на стройке. Почему нам не взять и не пригласить работодателей, спросить, сколько у тебя легальных, сколько нелегальных, зачем они тебе нужны? Не понимаю я этого. Всегда, когда мы боремся с одним человеком — результата нет. Явление непростое, но всё должно быть достойно», — заявила омбудсмен.
Она призналась, что когда услышала про эту ситуацию, не поверила, что подобное творится Свердловской области.
«Мы должны понять, почему это произошло, как это произошло и что нужно делать», — добавила Мерзлякова.