«Нужно наказывать работодателей». Мерзлякова раскритиковала антимигрантские рейды

«Они же все были в касках, значит, работали на стройке. Почему нам не взять и не пригласить работодателей, спросить, сколько у тебя легальных, сколько нелегальных, зачем они тебе нужны? Не понимаю я этого. Всегда, когда мы боремся с одним человеком — результата нет. Явление непростое, но всё должно быть достойно», — заявила омбудсмен.