«Единая история и единые корни»: Радий Хабиров подвел итоги своей рабочей поездки в Казахстан

Также Радий Хабиров рассказал и о тесном двухстороннем сотрудничестве Башкирии и Казахстана в области культуры. В частности, во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым и другими членами правительства поднимался вопрос о необходимости взаимного культурного обмена. Было решено, что уже совсем скоро Башкирский государственный академический театр оперы и балета приедет в Казахстан с гастролями. В свою очередь башкирская делегация посетит Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане.