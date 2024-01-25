«Единая история и единые корни»: Радий Хабиров подвел итоги своей рабочей поездки в Казахстан

На днях в Астане прошел Бизнес-форум «Казахстан-Башкортостан», где приняли участие представители 400 казахских предприятий и 70 башкирских компаний. Рабочую делегацию из республики возглавил Радий Хабиров, который позже в беседе с журналистами подвел первые итоги поездки. По словам руководителя региона, между Башкирией и Казахстаном выстроено экономическое и гуманитарное партнерство, которое в дальнейшем будет только укрепляться.
«У НАС ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ И ЕДИНЫЕ КОРНИ».
В первую очередь Хабиров отметил, что Казахстан и Башкирию связывают братские отношения, построенные на «долгой единой истории и единых корнях».
— Я всегда говорю: когда мы сюда приезжаем, то чувствуем себя как дома. И наши казахстанские коллеги любят с нами работать. Потому что мы тоже гостеприимно встречаем их у себя, создаем комфортные условия, — подчеркнул глава региона.
Основной результат таких выстроенных деловых отношений — высокий товарооборот, промышленная кооперация — совместное открытие предприятий (например, строительство «Уральского пружинного завода» и «Медстальконструкции»), а также взаимное инвестирование. Кроме того, целый ряд компаний сейчас находится на стадии оформления земельных участков для будущего строительства.
В рамках рабочей поездки большое внимание уделялось обсуждению туризма. Например, уже в 2024 году 700 представителей старшего возраста в рамках проекта «проекта “Башкирское долголетие. Туризм” смогут посетить Казахстан по специальной квоте. Часть стоимости туристических поездок будет компенсирована из республиканского бюджета.
— Если говорить кратко, то мы движемся к пику наших отношений, который характеризуется очень быстрыми решениями и готовностью помогать друг другу, — подчеркнул Хабиров.
НЕОБХОДИМОСТЬ ВО ВЗАИМНОМ КУЛЬТУРНОМ И НАУЧНОМ ОБМЕНЕ.
Также Радий Хабиров рассказал и о тесном двухстороннем сотрудничестве Башкирии и Казахстана в области культуры. В частности, во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым и другими членами правительства поднимался вопрос о необходимости взаимного культурного обмена. Было решено, что уже совсем скоро Башкирский государственный академический театр оперы и балета приедет в Казахстан с гастролями. В свою очередь башкирская делегация посетит Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане.
Еще один новый момент в укреплении дружественных отношений между республиками — открытие в Казахстане представительства одного из ведущих вузов Башкирии.
— Мы презентовали Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий. Ждем решения казахстанской стороны в этой части. Отмечу, что несколько сотен студентов из Казахстана обучаются в наших вузах. Нам предстоит урегулировать вопросы организации дуального образования, — пояснил Радий Хабиров в беседе с журналистами.
ГЛАВНЫЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР.
В целом, Хабиров и члены башкирской делегации отметили большую удовлетворенность от результатов рабочей поездки в Казахстан.
— На переговорах с руководством Казахстана мы увидели неподдельную заинтересованность в сотрудничестве с нами. Я еще раз подчеркну, что Казахстан для нас — главный внешнеэкономический партнер. Из этого мы и будем исходить, — заявил глава Башкирии. — Отсюда и результаты: показатели товарооборота, число предприятий, которые локализуются здесь, количество гуманитарных и культурных контактов.
Бизнес-форум еще не закончился. В частности, проводятся встречи в формате В2 В, где руководители коммерческих предприятий могут подыскать себе торговых партнеров.