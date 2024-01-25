Президент Федерации рукопашного боя получил должность в парламенте Башкирии

Заместителем председателя комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания Башкирии назначили Александра Работяева. Он будет осуществлять свои полномочия без отрыва от основной деятельности, сообщили в республиканском парламенте.
Кандидатуру 68-летнего Александра Работяева, которого является депутатом уже пять созывов, представил спикер парламента Константин Толкачев. По его словам, богатый опыт нового заместителя будет полезен в работе комитета, который впервые сформировали полгода назад.
В 80-е годы Александр Работяев служил в органах ФСБ России, ФСО России, возглавлял службу безопасности президента РБ. С 1998 года является генеральным директором ООО «Квадро-Процессинг». Возглавляет Федерацию рукопашного боя республики.
Награжден орденом Дружбы народов, медалями «За отличие в воинской службе» и многими другими.