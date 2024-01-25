Татьяна Мерзлякова прокомментировала проблему с транспортом в Екатеринбурге

По словам госпожи Мерзляковой, письма от граждан поступают по четырем проблемам, в частности по работе метро. «Что-то не совсем продуманное произошло в метро, что замедлило его работу. Метро, как самый демократичный вид транспорта, замедлилось», — заявила она на пресс-конференции. Она добавила, что людей не устраивает светофорная политика, потому что «в пробках часто стоят не из-за того, что много транспорта», а из-за светофоров.



Кроме того, как сообщила госпожа Мерзлякова, люди пишут с жалобами на смену номеров общественного транспорта и на интервалы его движения.



«Мы встречались с вице-мэром Алексеем Бубновым и главой транспортного комитета Игорем Ощепковым. Надеемся, что все равно что-то должно измениться. Если ничего не изменится, на мой взгляд, снова потребуется вмешательство губернатора», — отметила госпожа Мерзлякова.



Напомним, ранее депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Козлов попросил приехавшего в Екатеринбург кандидата в президенты Владислава Даванкова «посодействовать» в Госдуме в выделении федеральных субсидий для решения проблемы транспорта.