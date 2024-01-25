Песков призвал не искать месседж для НАТО в полёте Путина в Калининград

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов. Это экономика, проекты соцэкономразвития отдельно взятых регионов, сегодня совещание по развитию Калининграда. Это главная задача, а не месседжи», — заметил представитель Кремля.