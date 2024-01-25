В Кишиневе почтили память жертв Холокоста

По словам президента Молдовы Майи Санду, люди, «прошедшие через невообразимые трудности, — цельная часть нашей истории, и это пример выдержки и храбрости перед невзгодами». Глава государства также много говорила о многообразии культуры и многонациональности Молдовы. Санду осудила дискриминацию и ксенофобию.
Экс-президент Молдовы Владимир Воронин отметил важность того, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда больше не повторилась в истории человечества.
«И я говорю не только про наши дни, но и про будущее человечества», — сказал Воронин.
В Кишиневе с 22 по 31 января проходит неделя памяти жертв Холокоста.
По информации, размещенной на официальном сайте Мемориального комплекса истории Холокоста ЯдВашем, после вторжения в июне 1941 года Германии в Советский Союз Бессарабия была передана Румынии — союзнику Германии. Диктатор Румынии Ион Антонеску немедленно призвал к «очистке» Бессарабии, что практически вылилось в массовое уничтожение евреев, проживавших в деревнях, и к концентрации городских евреев в гетто.
Непосредственное участие в истреблении бессарабского еврейства принимали румынская полиция и солдаты. Для убийства евреев по распоряжению заместителя премьер-министра Михая Антонеску был создан специальный отряд, который в июле и августе 1941 года совместно с силами германской армии и эйнзацгруппой истребил более 150 000 евреев.
Для тех евреев, кто оставался на территории Бессарабии, в августе 1941 года румынские и немецкие власти начали создавать гетто и лагеря. В основном эти лагеря создавались в местах массового уничтожения, где уже были убиты тысячи евреев, а также в разрушенных еврейских кварталах городов Бельцы, Сороки, Кишинев и Хотин.
В годы Великой Отечественной войны в период оккупации нацисты уничтожили на территории Молдовы около 300 000 евреев и около 50 000 ромов.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами — еще более 90 государств.
В резолюции говорится, что «Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки».