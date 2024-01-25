В Кишиневе почтили память жертв Холокоста

Для тех евреев, кто оставался на территории Бессарабии, в августе 1941 года румынские и немецкие власти начали создавать гетто и лагеря. В основном эти лагеря создавались в местах массового уничтожения, где уже были убиты тысячи евреев, а также в разрушенных еврейских кварталах городов Бельцы, Сороки, Кишинев и Хотин.