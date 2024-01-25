Южноуралец, увернувшийся от БПЛА, получил помощь губернатора

Глава региона Алексей Текслер, узнав, что Бабай — уроженец Кунашакского района, позвонил ему и предложил помощь. Боец честно признался, что постоянно думает об оставшейся дома большой семье. Как пишет «Знамя труда», сегодня глава района Рамиль Вакилов, по поручению губернатора, вручил сестре героя Альбине стиральную машину и водонагреватель. Глава также помог Альбине с дровами. Событие выдалось вдвойне радостным, поскольку именно сегодня сестра Бабая празднует день рождения и подарки пришлись как нельзя более кстати.