Токаев осмотрел Ситуационный центр в Алматы

«Искусственный интеллект должен служить повышению благосостояния граждан, и, в частности, жителей Алматы. Поэтому я поддерживаю ваши планы по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте».