Молдова и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

Документ подписан в контексте рабочего визита Спыну в британскую столицу.
«Республика Молдова будет осуществлять регулярные прямые рейсы в/из Великобритании и Северной Ирландии на основе принципов, регулирующих работу двустороннего воздушного сообщения: авиационной безопасности, тарифов, налогов и сертификатов летной годности и компетентности», — отмечается в пресс-релизе министерства.
Целью соглашения является установление отношений сотрудничества в области воздушного транспорта и одновременно укрепление дипломатических и экономических отношений между государствами.