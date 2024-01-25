Молдова и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Соглашение об авиасообщении между Республикой Молдова и Великобританией в Лондоне подписали в среду молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр транспорта Великобритании Марк Харпер.