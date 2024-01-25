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Молдова и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Соглашение об авиасообщении между Республикой Молдова и Великобританией в Лондоне подписали в среду молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр транспорта Великобритании Марк Харпер.
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Источник: AP 2023

Документ подписан в контексте рабочего визита Спыну в британскую столицу.

«Республика Молдова будет осуществлять регулярные прямые рейсы в/из Великобритании и Северной Ирландии на основе принципов, регулирующих работу двустороннего воздушного сообщения: авиационной безопасности, тарифов, налогов и сертификатов летной годности и компетентности», — отмечается в пресс-релизе министерства.

Целью соглашения является установление отношений сотрудничества в области воздушного транспорта и одновременно укрепление дипломатических и экономических отношений между государствами.