Токаев принял основателя Astana Motors Нурлана Смагулова

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% — на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors — перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузовов (CKD) в 2027 году.