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Администрация Перми ищет подрядчика для уничтожения техники Apple

Исполнителю нельзя будет разбирать устройства.

Администрация Перми ищет подрядчика для уничтожения техники Apple, сообщает URA.RU.

Закупка размешена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Из списка на утилизацию, который есть в приложении к техническому заданию на сайте госзакупок, следует, что помимо планшета Apple утилизации подлежат несколько ноутбуков фирмы ASER и ASUS, радиотелефоны, мониторы Samsung, принтер, смартфоны разных фирм и другая техника.

Список состоит из 26 наименований. Заказчиком выступает администрация Перми. Финансовое обеспечение закупки — 6749 рублей.

В требованиях уточняется, что подрядчику нельзя заниматься ремонтом техники или разбором её на запчасти. При наличии драгоценных металлов нужно будет сдать их в специализированную организацию, а средства вернуть администрации города.