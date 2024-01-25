Администрация Перми ищет подрядчика для уничтожения техники Apple

Закупка размешена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Из списка на утилизацию, который есть в приложении к техническому заданию на сайте госзакупок, следует, что помимо планшета Apple утилизации подлежат несколько ноутбуков фирмы ASER и ASUS, радиотелефоны, мониторы Samsung, принтер, смартфоны разных фирм и другая техника.