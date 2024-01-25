Минниханов открыл Год семьи в РТ и вручил награды многодетным семьям

Рустам Минниханов дал официальный старт началу года семьи в Татарстане. В Казанском кремле прошел торжественный прием многодетных семей. Раис РТ вручил государственные награды 11 семьям.
Звание «Мать героиня» получила жительница Балтасинского района Найля Галиева, которая воспитывает 10 детей. Медаль «Родительская доблесть» была вручена семье из Альметьевского района, у которых на воспитании 11 детей.
Рустам Минниханов подчеркнул, что именно семья является основой многонационального государства.
«Наша задача — обеспечить широкое распространение традиционных семейных ценностей и позитивного жизненного опыта больших крепких семей. Гордость республики — это успешная многодетная семья».
Ранее в Госдуме предложили давать жилье женатым студентам. Законопроект также дает возможность ВУЗам создавать условия для присмотра и ухода за детьми студентов.