В Калининграде началась встреча Президента РФ со студентами вузов

«Цель нашей встречи в таком формате — поздравить вас с вашим праздником, с Днем российского студенчества. Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников. Все мы помним, что мы когда-то учились в университете, в институте, и конечно, это такие незабываемые годы», — подчеркнул глава государства — Сейчас, когда и страна наша активно развивается, мир находится в такой стадии фундаментальных изменений, я имею в виду не только политическую сферу, мироустройство, многополярность и так далее, я имею в виду и технологические изменения, технологическую революцию, все, что происходит в мире вокруг нас — быстро, интенсивно и интересно все развивается. Но для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться. Не жалеть для этого времени, не жалеть сил и быть на гребне всегда происходящих событий".