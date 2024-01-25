Лукашенко предупредил о ротации кадров в министерствах, чтобы не было «шатаний и эквилибристики в СМИ»

«И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны (кадры — это прерогатива президента) будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ», — добавил он.