Лукашенко предупредил о ротации кадров в министерствах, чтобы не было «шатаний и эквилибристики в СМИ»

«Естественно, что эпопея началась не с вас. Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти», — сказал он во время назначения нового министра здравоохранения.
По словам Лукашенко, в ряде министерств и ведомств уже сменились руководители.
«И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны (кадры — это прерогатива президента) будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ», — добавил он.