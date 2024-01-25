Токаев встретился с основателями Kaspi.kz

«Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других. Глава государства поздравил сооснователей Kaspi.kz с этим достижением», — говорится в сообщении.